Alba rosa a Milano, lo spettacolo del cielo incanta la città e le foto invadono i social

Milano, 16 dicembre 2024 – Risveglio spettacolare a Milano e in alcune città della Lombardia. Questa mattina, lunedì 16 dicembre, l’alba si è tinta di un colore che andava dal rosso al rosa culminando in un intenso indaco: il tutto è durato pochi minuti, abbastanza però per colpire chi era già in movimento in città alle prime ore del mattino.

Milano, l'alba del 16 dicembre 2024 (Foto facebook Enrico Fovanna)

Tantissime le persone che non hanno resistito ad immortalare il cielo con i propri smartphone e hanno condiviso le foto sui social network. In fondo, siamo tutti un po’ romantici…

L'alba del 16 dicembre 2024 a Milano (Profilo facebook Andrea Zoppolato)

Non è comunque la prima volta che il cielo della Lombardia regala un'alba dai colori così particolari. Il fenomeno ha una spiegazione scientifica, legata alla rifrazione dei raggi solari. I raggi solari dell'alba seguono un percorso curvilineo dell'atmosfera in base alle diversa intensità, sempre maggiore via via negli strati più bassi. A favorire la particolare colorazione dell'alba sono anche la temperatura dell'aria e la frequenza della luce.