Alba Parietti ricorda Berlusconi, 'Mancherà a tutti, soprattutto a quelli che ne hanno sempre parlato male'

"Io ero convinta che il suo progetto politico fosse sbagliato, non lo condividevo: avevo paura di diventare promotrice della sua campagna elettorale, come ho visto fare ad altri per profonda riconoscenza, affetto e stima. Probabilmente non sarebbe stato così, visto che nei suoi programmi televisivi c’è sempre stata una grande libertà anche contro di lui nelle sue reti". Così Alba Parietti raccontando di quando il cavaliere nel 1994 le propose di entrare in Forza Italia. "Mancherà a tutti, soprattutto a quelli che ne hanno sempre parlato male". "Io - ha aggiunto - gli devo di avermi ascoltato quando avevo bisogno. Ci ha diviso un pensiero politico differente ma ci ha unito il rispetto massimo del pensiero dell’altro. Era una persona che non voleva male a nessuno".