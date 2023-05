Al via un tavolo tecnico-politico per garantire la sicurezza del gattile di via Turati a Rho. La decisione è stata presa all’unanimità da consiglio comunale dopo il gravissimo raid avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 aprile, quando ignoti hanno forzato la recinzione del gattile, fatto scappare sei mici e ucciso una gatta di dieci mesi prendendola a calci. Dopo quell’episodio l’associazione Dimensione Animali che gestisce il gattile ha collocato telecamere all’interno della struttura e sollecitato il Comune a collocare altri impianti di videosorveglianza nella zona. Nel corso dell’ultima seduta è stata presa in considerazione la richiesta e nelle prossime settimane sarà avviato un tavolo tecnico che d’intesa con le forze dell’ordine individuerà la soluzione migliore per monitorare l’area e prevenire nuove incursioni.Ro.Ramp.