Al via le lezioni per venti associazioni

Sostenibilità sociale, sold-out il corso lanciato dalla società pubblica dell’energia, via alle lezioni di crowdfunding, alla scuola di Cogeser a sostegno delle campagne no-profit dell’Adda Martesana, partecipano più di 20 associazioni di casa. In cattedra, a Melzo, Veronica Bacci Bonivento, campaign manager di Ginger, un "nome" di riferimento nel settore. Il gestore finanzierà il 20% dei progetti con un tetto massimo di 2mila euro. In platea gruppi dello sport, della cultura, protezione civile, arte, cooperative sociali per disabili e sostegno a distanza. Per tutti una vera e proprio training a caccia di risorse in rete. Per l’azienda che per l’iniziativa ha scelto il motto "Diamo energia ai tuoi progetti" l’obiettivo "è valorizzare le eccellenze del territorio, aiutando tutti a moltiplicare gli effetti delle donazioni grazie agli strumenti offerti da internet". Il percorso gratuito di formazione permetterà di imparare a trovare finanziatori sul web. Poi, i volontari potranno candidare la propria campagna, e se l’idea funzionerà, verrà messa in rete e il marchio di casa del gas e della luce sarà il primo sostenitore. Cogeser donerà un quinto del necessario.

"Le relazioni con la comunità sono una componente fondamentale della nostra missione – ricorda l’amministratore unico Paolo Sabbioni, - con questo piano facciamo un passo in avanti: offriamo all’associazionismo strumenti più efficaci per promuoversi". Un messaggio recepito da tante realtà che al debutto in Sala Vallaperti a Palazzo Trivulzio si sono presentate in forze. Fra i comuni di provenienza più rappresentati lo stesso Melzo, Vignate, Gorgonzola, Inzago e Pioltello. Dopo la teoria scatterà la pratica e i diversi team dovranno mettere a punto una bozza, e se supererà la selezione, sarà pubblicata sulla piattaforma gratuita ideaginger.it. Bar.Cal.