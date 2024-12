Al via la storica mostra dei presepi a Groppello d’Adda

Al via la XXXVI edizione della mostra dei presepi a Groppello d’Adda, dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025 porte aperte al pubblico al civico uno di piazza Viganò per visitare l’esposizione delle opere che raccontano la Natività. Sono 22 quest’anno i presepi artigianali in esposizione nella frazione cassanese di Groppello realizzati dai presepisti dell’Associazione Italiana Amici del Presepe del nord Italia. La mostra sarà possibile visitarla mattina e pomeriggio nei giorni festivi, ingresso solo al pomeriggio invece per i giorni feriali. "Anche quest’anno siamo pronti ad accogliere qui a Groppello tanti appassionati del presepe - così Giuseppe Motta padre della mostra del presepe a Groppello d’Adda che conta 36 anni di storia -. Negli ultimi anni la presenza dei visitatori è leggermente diminuita perché in realtà sono aumentate le mostre da visitare in tutta la Lombardia, qui a Groppello siamo stati i primi poi ho contribuito ad aprire altre 11 esposizioni dei presepi".

Tema libero per rappresentare la Natività, una scelta degli organizzatori che messo in evidenza l’estro artistico degli artigiani del presepe per raccontare la nascita di Gesù. Non manca, poi, l’invito da parte del padre dell’esposizione a nuove leve per dare un futuro alla tradizione della mostra del presepe, il calendario segna il tempo e un cambio generazionale è auspicabile.

Politici in prima linea, poi, per il consueto presepe comunale a Cassano d’Adda. Poche le risposte dei cittadini e delle associazioni alla richiesta di partecipazione da parte dell’aministrazione comunale per la realizzazione del presepe cittadino condiviso. Assessori e consiglieri del Pd si sono quindi messi all’opera per fare il presepe in centro città posizionato nel piccolo parco all’ingresso di Spazio Città in attesa di terminare i lavori di rigenerazione nella piazza del centro cittadino.

Stefano Dati