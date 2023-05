Al via la nuova festa : mostre, esibizioni, stand e dj-set fino a tarda sera

Prima edizione di Pero Art Fest, domani a Pero. Le sale della biblioteca, il giardino e un tratto di via Matteotti si animeranno con bancarelle, street food, una mostra fotografica, artisti impegnati a disegnare dal vero, una gaming zone aperta e diffusa, stand di associazioni, esibizioni di ginnastica ritmica, dalle 14 alle 22.30. Le sale della biblioteca accoglieranno la premiazione del concorso fotografico "Angolo di Pero" e la presentazione di Cip, la biblioteca delle cose. Sul palco esterno, alle 17 andrà in scena lo spettacolo "Rosso a Spasso" del teatro del Cacao e il saggio del corso di chitarra. Dalle 19.00 esibizioni musicali, per terminare con dj set fino alle 23.30.