Al via la kermesse del benessere tra arti marziali, pilates, yoga e calcio

Fra oasi e palestra, oggi Trezzano Rosa si dedicata alla Festa dello sport. Formula ampliata per la nona edizione dell’evento: alle prove di basket, arti marziali, pilates, yoga, calcio, atletica, tennis, scherma, cross-fit e danza si aggiungono i consigli su alimentazione, salute e immagine. La kermesse organizzata dal Comune apre al benessere. Ci sono in programma anche incontri di massaggio sportivo, taping, bendaggio o fasciatura, e trattamenti per correggere i dolori che derivano da posture sbagliate. In vetrina, gruppi ed esperti. L’Associazione Genitori si occuperà di percorsi a ostacoli in bicicletta. Parte delle esibizioni si terranno al parco municipale, in Villa Ida e al centro sportivo di via De Gasperi. L’obiettivo è fare il tutto esaurito.