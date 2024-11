Al via il progetto di forestazione finanziato con i fondi del Pnrr

Ben 22mila metri quadrati di terreni pronti per l’intervento, 2.200 piante, fra alberi e arbusti certificati, già prenotate in vivaio, e a breve l’avvio delle piantumazioni. È finanziato con il Pnrr e frutto di una partnership fra Comune e Città Metropolitana il maxi progetto di forestazione urbana che prenderà il via nei prossimi mesi e durerà almeno cinque anni. Le aree comunali sono state cedute in comodato d’uso gratuito.

Gli obiettivi del progetto, molteplici: arginare il fenomeno delle "isole di calore", mitigare l’inquinamento atmosferico, valorizzare con nuove piante tre grandi lotti di terreno periurbano. Per il Comune si occupa del piano che rientra nel maxi contenitore del progetto Forestami. L’assessore al Verde Domenico Nicolazzo: "Il progetto che parte è significativo dell’importanza che diamo al tema ambientale". Il piano. "Prende il via grazie al lavoro di squadra in quanto ha coinvolto ministero dell’Ambiente e delle sicurezza energetica, Città Metropolitana e Comune. Il verde può arginare l’innalzamento delle temperature nelle aree urbane e migliorarne la vivibilità". Delle piante già rese disponibili il 70% saranno nuovi alberi, il resto arbusti e cespugli. Le aree cedute in comodato sono divise in tre lotti, tutti periurbani. "Terminate le messe a dimora - ancora Nicolazzo - Città Metropolitana provvederà alla manutenzione per cinque anni. Il Comune si è invece impegnato al mantenimento degli interventi negli anni successivi. Sia per alberi che arbusti la disposizione delle specie avverrà secondo uno schema a isole monospecifiche, e con precisi criteri. Isole che diventeranno polmoni naturali del nostro paese. Nel 2024, e mentre tanto si discute di cambiamento climatico, saranno una presenza salvifica e fondamentale. Un investimento per il futuro".

Le operazioni di planting, o messa a dimora, occuperanno tutto dicembre. Le cure colturali prenderanno il via dai primi giorni del nuovo anno.

Monica Autunno