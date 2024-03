Al via “Concertica”, parole e musica in salotto a Villa Burba

Quattro appuntamenti dal 22 marzo al 22 giugno dedicati alla musica d’autrice, ai diritti e alle donne, nel salotto di Villa Burba a Rho. È la rassegna di musica e dibattiti "Concertica parole e musica in salotto" che avrà come protagoniste cantautrici e associazioni del territorio impegnate sui temi dei diritti e delle pari opportunità. "L’idea nasce da un gruppo di cantautrici chiamato “Dinamica, Cantautrici in Movimento” - racconta l’assessora alla Cultura Valentina Giro -.

Il desiderio di unire musica e impegno sociale le porta a elaborare una proposta nuova che tiene insieme voci di donne da fronti diversi: si parlerà di violenza, di tabù, di gender gap e famiglie arcobaleno". Il primo appuntamento è venerdì 22 marzo con "Ricomincio da me", insieme contro la violenza.

Un concerto di Beatrice Campini e Francesca Incudine al quale partecipa anche il centro antiviolenza Hara. La formula sarà talk+concerto, sempre nella sala del camino di Villa Burba, in corso Europa 291, a ingresso libero. "Crediamo che la musica sia tra le migliori forme per creare una collettività ricca di sfumature, così come lo è il mondo delle cantautrici, a cui abbiamo deciso di dedicare le nostre iniziative", dicono le organizzatrici. Gli altri appuntamenti: venerdì 19 aprile, 10 maggio e 22 giugno.

Ro.Ramp.