Al rientro dall’ospedale trova la casa depredata

Quando sono tornati dall’ospedale, hanno scoperto l’incursione dei ladri. Si sono ritrovati in una casa completamente sottosopra e poi hanno dovuto fare la conta dei danni e constatare il furto di alcuni gioielli, che conservavano nei cassetti. I malviventi hanno approfittato dell’assenza di una coppia di anziani, che quel giorno si trovava al San Raffaele, per fare razzia in un’abitazione di via Dall’Acqua. Sono entrati al primo piano, dopo aver forzato una delle finestre, hanno cercato beni di valore per tutta la casa per poi concentrarsi sulla camera da letto, dove hanno infine scovato e poi portato via alcuni monili d’oro. I due anziani hanno denunciato il furto. I carabinieri indagano tra testimonianze e immagini delle telecamere della zona per dare un volto ai banditi e ritrovare il bottino. La.La.