Al “Rege Hotel” dopo lo sgombero arriva la guardia

Dopo lo sgombero che l’ha liberata dagli occupanti abusivi, è stato attivato un servizio di vigilanza privata per presidiare la zona del Rege Hotel, l’ex albergo a quattro stelle chiuso per fallimento e diventato negli ultimi mesi meta di sbandati, pusher e senzatetto. L’area si trova al confine tra San Donato e Milano, a poca distanza dalla Paullese e dall’imbocco delle tangenziali. Uno spicchio di città piuttosto isolato, specie la sera.

Ingaggiato dalla proprietà dell’hotel, il servizio di controllo ha la funzione di prevenire eventuali nuove intrusioni dopo il blitz della Questura di Milano che ha liberato la zona - in particolare il Rege residence, un complesso di stanze antistanti l’albergo - dalle presenze non autorizzate che da qualche tempo vi stazionavano. Al momento dello sgombero, nella mattinata dell’8 febbraio, erano presenti 12 persone, quattro delle quali già note alle forze dell’ordine per attività di spaccio.

A.Z.