"Al mercato il nuovo Pos rivoluzionario"

La “scatola“ scura che diventerà regina nelle postazioni commerciali del mercato comunale coperto di piazza Wagner ma anche in decine di attività della zona "è un Pos rivoluzionario con al centro un Qr Code: il suo cuore digitale". Una rivoluzione spiegata ieri, proprio al mercato di Wagner, che, nato nel 1929, è il più antico di Milano. "Ai clienti – spiega Andrea Smidili, responsabile marketing del mercato – basterà attivare il lettore Qr Code sul proprio smartphone e inquadrare la “scatola“. Così potranno godere di più servizi: ricevere punti in cashback ad ogni pagamento effettuato con carta o contanti o trasformarli in voucher da utilizzare come sconto sia nei negozi di prossimità che online, sul sito del mercato Wagner (e acquistando a distanza si riceve altro cashback che si somma a quello ricevuto nei negozi fisici)". Coinvolte, per ora, le 22 attività del mercato e una sessantina tutt’attorno.

Non solo: "Sarà possibile pagare con i propri crediti Welfare e i Fringe benefits, grazie alla partnership con Go Welfare del Gruppo Unipol". Spazio anche al divertimento, perché in automatico, dopo ogni transazione di almeno 10 euro, sul proprio telefono apparirà la schermata di “Gratta e vinci“ digitali grazie ai quali si potranno vincere premi. "L’obiettivo è creare una rete, una comunità, dal virtuale al reale", sottolinea Andrea Collodi, presidente onorario del mercato Wagner, della Pescheria Pedol (che nel 2029 festeggerà i cento anni di vita), il quale lavora in piazza Wagner dal 1986. Grazie a questo sistema, "il cliente viene anche fidelizzato – continua Smidili – dato che ogni esercizio commerciale può emettere coupon, buoni sconto e altro, tutto tramite Digital Card". E il contatto è immediato: basta avere uno smartphone. "Ma l’obiettivo è dare linfa al mercato “reale“, che grazie alla tecnologia può tornare a essere un luogo d’incontro, un’agorà greca. Ed è un progetto che può essere replicato ovunque", conclude Smidili. Il Mercato di Wagner, in collaborazione con le altre associazioni di via del quartiere, ha creato “Zona Wagner“, i cui confini coincidono con il Duc, Distretto urbano del commercio, Vercelli De Angeli, con estensione in via Washington. Una macro associazione che metterà in collegamento cittadini, istituzioni ed esercizi commerciali. M.V.