Al Manzoni ragtime e Tip Tap

Al Teatro Manzoni di Busto Arsizio venerdì alle ore 21 è in cartellone una serata davvero speciale. Sul palco il pluripremiato pianista Salvatore Bonafede in trio, uno degli indiscussi maestri del panorama jazzitico italiano, l’Orchestra Mandolinistica Bustese in una parentesi dedicata al Rag Time e un campione mondiale di Tip Tap– l’italianissimo Tommaso Maria Parazzoli –, nell’ambito della rassegna Eventi in jazz. Costo del biglietto intero 12 euro, 10 euro per gli spettatori dai 20 ai 26 anni, under20 gratuito scrivendo e prenotando a management@abeatrecords.come a management@abeatrecords.com.