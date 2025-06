"Al lavoro per il bimbo di Gaza, se verrà in Italia sarà curato a Milano"

Per suo padre purtroppo non c’era niente da fare, ma la Regione Lombardia sta ancora cercando di portare a curarsi a Milano il bimbo palestinese di 11 anni, unico superstite dei dieci figli di una pediatra di Khan Younis uccisi in un raid israeliano. "Sono ottimista" ha detto l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, spiegando che per fare uscire lui e la mamma da Gaza occorrono "l’autorizzazione e il consenso degli israeliani. Se verrà in Italia, verrà a Milano". In quale ospedale ancora non si sa perché "stiamo aspettando la cartella clinica: c’é chi dice che ha ustioni sul 60% del corpo e chi che ha fratture e dei traumi ossei", ha aggiunto, chiarendo che "vogliamo aiutare tutti i bambini in difficoltà e putroppo a Gaza sono tanti".