Spaccio e tentato furto: sette persone in manette

Sette persone in manette per spaccio e tentato furto. È il bilancio dell’attività di controllo del territorio condotta dai carabinieri nel territorio del Nord Milano. A Sesto il conducente di un furgone è stato fermato in via Marx e trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Nella perquisizione domiciliare i militari hanno trovato altri 229 grammi di hashish. Il 36enne, italiano con precedenti, è stato portato in carcere. Obbligo di firma per un 52enne italiano, che in casa nascondeva 37 grammi di cocaina, 9 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana, oltre al kit per dosare la droga e la somma di 120 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. A Cologno Monzese nei guai è finito un 41enne di nazionalità algerina, colto in via Trento mentre gettava sotto un veicolo in sosta un involucro sospetto.

Il pacchetto, recuperato dai carabinieri, conteneva 8 grammi di cocaina che si vanno a sommare agli ulteriori 11 grammi della stessa sostanza rinvenuti all’interno dell’abitazione dell’uomo, insieme a un bilancino di precisione e 70 euro in contanti. Quattro invece gli arresti effettuati dai militari di Paderno Dugnano: la banda stava scappando dopo un tentativo di furto in un’azienda di via dell’Industria. Messi in fuga dall’allarme, i banditi sono stati subito fermati dalle gazzelle.

