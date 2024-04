Al “Giorno“ il primo talk sulla creatività quotidiana

Mancano due giorni al nostro appuntamento con il design. “Terrazza Il Giorno” è il primo talk aperto a lettori. Il format, che si terrà appunto nella grande terrazza del nostro quotidiano, inaugura questa settimana in occasione del Salone del Mobile. Parleremo naturalmente di design, ma nella sua accezione più “quotidiana“ e, se vogliamo, anche più “autentica“, perché il design è nella vita di tutti noi più di quanto pensiamo. É nella penna che usiamo per scrivere, nelle stoviglie della cucina, nei piccoli arredi della casa, nello spazzolino da denti, nei telefoni, nei pc, nelle biciclette, nelle luci e l’elenco potrebbe continuare all’infinito. Nel parliamo con tre esperti che in questi anni hanno vissuto il design da tre punti di vista diversi: progetto, creatività e organizzazione di eventi. Ci sarà Edgardo Angelini, managing director di “Design Group Italia”, studio fondato a Milano nel 1968, quattro Compassi d’Oro, di cui uno per il “TrattoPen”, la penna divenuta un’icona per design e funzionalità. Parleremo con Fulvia Ramogida (nella foto) di Fuorisalone ed eventi. Fabula Stories, il duo creativo Mauro Scamporlino e Vania Viscardi ci racconterà nuove forme narrative degli oggetti di uso comune e dell’abitare.

Info: venerdì dalle 18.30 alle 19.30 in corso Buenos Aires 54, Terrazza il Giorno