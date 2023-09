Al Don Milani si riparte:docenti di ruolo presenti

Buone notizie dall’Istituto comprensivo Don Milani. Migliora la situazione rispetto agli anni precedenti, nelle scuole elementari e medie: i docenti coprono tutti i ruoli, mancano solo quelli di sostegno. "Il Provveditorato agli studi ha terminato le graduatorie degli insegnanti di sostegno. Diverso per i docenti di ruolo. Quest’anno il Miur ha anticipato le nomine e i docenti si sono presentati", spiega la dirigente scolastica Stefania Firetto. Il numero delle classi e degli alunni rimane invariato rispetto lo scorso anno. "Cari studenti, faremo di tutto per rendere la scuola accogliente e sicura, una seconda casa nella quale potrete sentirvi accolti. Faremo di tutto per farvi comprendere il valore dell’istruzione e per far emergere i vostri talenti Ricordate che ognuno di voi è unico, inimitabile e prezioso", conclude la dirigente.