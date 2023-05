Al cinema in realtà virtuale (ma c’è compagnia)

di Silvio Danese

Prerogativa e fiore all’occhiello dei festival da anni (Venezia, Locarno Berlino, Torino), i film in realtà virtuale proliferano, superano problemi tecnici, compositivi ed editoriali, ci sono e lottano con noi in quel futuro avventuroso e nebuloso del cinema frantumato tra luoghi, formati, modelli narrativi e device. Bene. Ma il pubblico? Lo scoglio non è solo l’acquisto di un visore VR. È la vaga informazione, quel "ma sono ancora cose sperimentali e io non mi metto in casa da solo con quel coso sugli occhi".

Siamo invece a un primo vero passo. Sembra una notizia, sono due. La prima: apre la prima sala italiana di realtà virtuale a programmazione, e a pagamento, al cinema Anteo (oggi e domani in promozione gratuita, da venerdì prossimo nel cartellone quotidiano). La seconda notizia: venti posti. Ovvero, i film li vediamo soli, ciascuno col suo visore, ma insieme. E a meno di dileguarsi di corsa, sarà difficile non scambiare impressioni e opinioni. Ci dicono che un giorno staremo insieme "dentro" un film senza visore, senza limiti. Si va avanti. "Vogliamo esplorare tutte le novità e i cambiamenti del mondo del cinema e dell’audiovisivo -dice Lionello Cerri, amministratore delegato di Anteo -. Le nostre sale non sono solo luogo di fruizione, ma anche di incontro e condivisione di passioni. Questo nuovo spazio dedicato alla VR Experience risponde alla voglia di conoscere, confrontarsi e crescere insieme ai nostri spettatori".

Tra i primi contenuti VR in programma nei due “open day“ troviamo “Lockdown 2020 – L’Italia invisibile“, documentario di Omar Rashid che racconta (voci di Matilde Gioli e Vinicio Marchioni) un viaggio di bellezza e desolazione nelle più importanti città d’arte durante l’emergenza Covid; “La Divina Commedia VR – Inferno“, regia di Federico Basso e Alessandro Parrello (voce narrante di Francesco Pannofino), e "Vulcano – La vita che dorme", un’esperienza immersiva nell’eruzione del vulcano islandese sul monte Fagradalsfjall dopo 800 anni di inattività, diretto da Rashid (voce di Valentina Lodovini). "Happy Birthday", infine, è un cortometraggio, protagonisti Jenny De Nucci e Fortunato Cerlino con la partecipazione di Achille Lauro: una storia di isolamento sociale. A 360 gradi.