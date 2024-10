Al centro Dillo! per un aiuto tra genitori

"In questo progetto si vive quel meccanismo quasi magico ma naturale dei gruppi di auto mutuo aiuto: un attimo prima sei lì a chiedere aiuto e subito dopo sei tu a darne". Ne è convinta la pedagogista Francesca Ferrelasco (nella foto) che guida gli incontri di "Dillo!", il progetto sociale a cura di Auser AttivaMente con il patrocinio del Comune. Nello Spazio Memo, appartamento confiscato alla criminalità, si tengono gli incontri di auto mutuo aiuto per giovani e adulti. "Chi vive situazioni di disagio – spiega Martina Villa, assessora alle Politiche sociali – spesso si sente isolato e sopraffatto dalle difficoltà, temendo il giudizio degli altri, tanto da non riuscire a parlarne. Con il progetto Dillo!, desideriamo aprire uno spazio di reale ascolto e scambio, di condivisione delle nostre paure, scoprendo che sono anche di altri. Parlandone, ci si può accorgere di essere una risorsa per se stessi e per chi vive le stesse emozioni".

Il progetto funziona e sempre più persone ne prendono parte. "Di recente, si è aggiunta una nuova coppia e subito si è sentita a casa e rassicurata – racconta la pedagogista Ferrelasco –. Provenienti dal Sud America, i due genitori hanno riportato la gioia di aver trovato un gruppo di mutuo aiuto, nel loro Paese pratica comune. Nel supporto reciproco e nella condivisione ci si sente meglio". Chiunque può partecipare ai gruppi di ascolto del lunedì, sono gratuiti e si svolgono in via Tobagi dalle 18.30 alle 20.

F.G.