Al buio l’hub degli autobus: "E poi parlano di sicurezza"

Al buio l’hub degli autobus per un guasto elettrico. Da giorni quando cala la sera il parcheggio Atm di Assago Forum, snodo dei pendolari del Sud Milano, ha tutti i lampioni spenti. Un incubo attraversare la zona, dalla fermata della metro Assago Forum al capolinea degli autobus. "Poi dicono che non c’è sicurezza. Qui è perfetto per aggressioni e violenze: una vergogna", le parole di una ragazzina di 16 anni costretta a camminare con la luce del telefonino accesa. A rendere ancor più difficile la situazione anche la pioggia che nasconde le buche, rischiando di far cadere i pendolari costretti a girare fra le auto in sosta senza vedere dove mettono i piedi.

"Il gruppo consiliare Aria Nuova per Assago si sta prodigando in una costante azione di denuncia dei numerosi casi di inefficienza della Giunta nell’affrontare e risolvere i problemi che affliggono i cittadini – dicono i consiglieri –. L’ultimo eclatante episodio riguarda il guasto alla linea elettrica che alimenta l’illuminazione pubblica del parcheggio Atm di Milanofiori. Da diversi giorni, l’intera area di interscambio dei mezzi pubblici è completamente al buio, e sta determinando una grave situazione di pericolo e di percezione di insicurezza tra i fruitori dei servizi di trasporto nelle prime ore del mattino e nelle ore serali, soprattutto tra le categorie delle persone più fragili, come segnalato da alcuni cittadini. Il sindaco Musella e il consigliere con delega ai lavori pubblici Settili non possono limitarsi a segnalare il guasto al gestore, devono adoperarsi per far si che venga subito posta fine a una situazione inaccettabile". Massimiliano Saggese