Aggressioni in piazza Gae Aulenti sabato sera, due giovani feriti con armi da taglio e due guardie giurate in ospedale

Milano, 9 giugno 2024 – L'aggressione all'ombra dello skyline di Porta Nuova. Due guardie giurate contuse nel tentativo di fermare il raid. E due giovani egiziani feriti in maniera lieve da un paio di fendenti. Solito sabato sera movimentato in piazza Gae Aulenti, ormai tradizionale ritrovo nel weekend per decine di ragazzi che arrivano anche da fuori provincia a bordo dei treni regionali che fanno tappa nella vicina stazione Garibaldi.

La chiamata al 112

La prima richiesta di aiuto è arrivata poco prima delle 21 di sabato, quando un diciassettenne egiziano ha chiamato il 112 per riferire di essere stato aggredito e colpito al braccio con un'arma da taglio da un gruppo di giovani nordafricani mentre si trovava in compagnia di due amici.

Piazza Gae Aulenti la sera (Foto archivio)

Le guardie giurate in ospedale

In piazza Gae Aulenti sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile, a cui l'egiziano ha raccontato la sua versione dei fatti prima di essere accompagnato in codice verde al Fatebenefratelli. Nello stesso frangente, i militari del pronto intervento, con l'ausilio dei colleghi della Compagnia Duomo e del Terzo Reggimento Lombardia, hanno soccorso anche due guardie particolari giurate della società Mca Security, che hanno riportato contusioni per bloccare l'aggressione e altre mini risse che si sono succedute in pochi minuti: un vigilante è stato medicato e portato al Policlinico per una ferita superficiale alla testa provocata dalla fibbia di una cintura; in pronto soccorso pure il collega per una distorsione al ginocchio.

Le indagini

Stando a quanto risulta, anche un altro giovane egiziano è stato ferito da un fendente, per fortuna in maniera non preoccupante. I carabinieri stanno indagando per ricostruire tutto quello che è successo sabato sera in piazza Gae Aulenti, partendo dalle testimonianze e dall'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.