Aggressioni e coltelli. Circolo chiuso 15 giorni

Sospesa per 15 giorni la licenza al circolo privato “Associazione Culturale Artistica Ritmi Peruviani”, di via Figino. Il provvedimento è stato adottato dal questore di Milano, Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi.

Ieri mattina, gli agenti del Commissariato Rho-Pero hanno notificato la sospensione al responsabile dell’associazione in quanto, a novembre scorso, la polizia di era intervenuta per un’aggressione avvenuta ai danni di un avventore, nel locale, da parte degli addetti alla sicurezza.

I poliziotti - riferisce la questura - nel tentativo di accedere all’interno della struttura erano stati ostacolati da uno dei due buttafuori, indagato poi per resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’altro era stato trovato in possesso di tre coltelli di diverse dimensioni, motivo per il quale è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Inoltre, il locale è stato in passato destinatario di un altro provvedimento di sospensione della licenza per analoghi problemi.