Milano, ragazza aggredita sulla 90 da un giovane armato di coltello

Milano, 7 gennaio 2025 – Sono stati momenti di paura quelli vissuti questa sera, intorno alle 18.30, a bordo di un autobus della linea 90 a Milano, all’altezza dell’incrocio tra viale Monte Ceneri e via Mac Mahon. Una passeggera è stata aggredita per futili motivi da un ragazzo che brandiva in mano un coltello. “Stavo mettendo la mia borsa accanto alla sua e lui si è completamente agitato” racconta la giovane passeggera.

“Stai occupando un sedile per niente, gli ho detto – prosegue la passeggera nel racconto –. Lui si è agitato, mi ha preso la faccia con la mano e me l’ha stretta forte tant’è che mi ha graffiato. Nell’altra mano aveva il coltello”.

A poca distanza erano in corso i rilievi di un incidente stradale con un ciclista coinvolto. Il conducente del pullman ha fermato il mezzo e ha chiesto l’intervento degli uomini della polizia locale. L'aggressore è stato portato in centrale per essere interrogato. La linea circolare di Milano è spesso tra le tratte a maggior rischio per gli episodi di microcriminalità.