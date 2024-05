Aggressione alla fermata del bus. Fermato un egiziano con il coltello

Aveva ancora con sé il coltello a serramanico che aveva usato per colpire due notti fa il 22enne cinese alla fermata dell’autobus tra le vie Manzoni e Marconi. I carabinieri delle stazioni di Cormano e Cusano Milanino, dopo una serrata attività investigativa, hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto un egiziano di 30 anni, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, che ora dovrà rispondere delle accuse di rapina impropria e tentato omicidio. Il malvivente è stato individuato come presunto autore della violenta aggressione ed è stato rintracciato alla stazione ferroviaria Milano Certosa. Quando i militari sono arrivati era ancora in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 9 centimetri. L’arma è stata sottoposta a sequestro con le scarpe indossate dall’egiziano su cui sono state rilevate tracce ematiche. Le indagini della Procura di Monza, sono ancora in corso per individuare il complice del rapinatore. La.La.