Resiste alla rapina del cellulare: diciassettenne preso a forbiciate

Milano, 26 luglio 2023 – Attacco a lama doppia. Un diciasettenne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano per aver ricevuto alcune forbiciate durante un tentativo di rapina mentre il suo aggressore, un uomo di 48 anni, egiziano, come la vittima, è a suo volta stato portato in ospedale con alcuni traumi.

È accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 luglio, in piazza Monte Titano alla periferia del capoluogo lombardo, nei pressi della stazione di Lambrate. Sembra che l'uomo volesse prendere il cellulare al ragazzo e, a una sua reazione, l'abbia colpito con delle forbici. Sull'episodio stanno facendo luce gli agenti della Questura.