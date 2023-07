Milano violenta, turista austriaco rapinato del Patek Philippe. Donna picchiata e derubata in corso Lodi

Milano – Lo hanno accerchiato in tre mentre camminava in via Sant’Andrea, una delle vie più chic del quadrilatero della moda, e gli hanno strappato dal polso un Patek Philippe del valore di 130mila euro. È accaduto ieri sera attorno alle 22.15 a un turista austriaco di 53 anni in visita nel capoluogo lombardo. L’uomo, sotto choc, un’ora dopo si è recato in Questura per denunciare quanto gli era accaduto. Passeggiando nella via nota per i negozi delle maison degli stilisti di tutto il mondo e per i palazzi d’epoca, è stato circondato da tre individui, a suo dire di origine nordafricana, che gli hanno strappato l’orologio di lusso e si si sono dileguati.

L’uomo austriaco non ha neppure tentato di reagire perché si trattava di tre persone contro una e peraltro a quell’ora, complice la stagione estiva la zona centrale era quasi deserta. La vittima non ha potuto fare altro che consegnare il preziosissimo orologio, riprendersi dalla paura e dallo choc e andare in questura a sporgere regolare denuncia. Intanto la polizia sta facendo il giro dei compra oro per capire se possa essere stato venduto un orologio di così alto valore sul mercato clandestino.

Sempre durante la notte un altro intervento delle forze dell’ordine in corso Lodi per soccorrere una donna vittima di rapina. È stata colpita alla testa e al volto con schiaffi e pugni e, dopo essere stata rapinata del cellulare e dei 100 euro in contanti che aveva nel portafogli, è stata portata al pronto soccorso del Policlinico non in gravi condizioni ma sotto choc. È accaduto attorno alle tre della notte scorsa poco distante da piazzale Lodi. La vittima è una donna ucraina di 43 anni. Mentre stava camminando probabilmente per raggiungere casa è stata accerchiata e rapinata da tre individui che per prenderle il telefono e la borsa, l’hanno picchiata. I tre poi sono riusciti a fuggire.