Milano, imprenditore rapinato in via Sant’Andrea: gli strappano un orologio Patek Philippe da 130 mila euro

Ennesimo furto di orologi d’alta classe a Milano. Un imprenditore austriaco è stato rapinato sabato sera in via Sant’Andrea, nel famoso quadrilatero della moda, da tre uomini di origine – secondo quanto raccontato dalla vittima – nordafricana. Il bottino è un prezioso Patek Philippe dal valore di circa 130 mila euro.

La vittima, di 53 anni, si è presentata alla questura di Milano un’ora dopo il furto e ha raccontato alla polizia che stava camminando in via Sant’Andrea intorno alle 23.15 quando i tre rapinatori si sono avvicinati e uno dei tre gli ha bloccato il polso e strappato il costoso orologio.

Ignota al momento l’identità dei malviventi, che sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini della Polizia. In un anno a Milano gli scippi sono aumentati del 18 per cento e le rapine del 24 per cento. Malgrado complessivamente i delitti diminuiscano da anni, il capoluogo meneghino resta la città d’Italia dove vengono denunciati più reati.