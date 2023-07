Aggredisce il vigile: denunciato per resistenza

Il 29enne, residente a Trezzano, era in evidente stato di alterazione, sotto l’effetto di qualche sostanza. La segnalazione sul ragazzo che urlava, gridava cose senza senso e lanciava oggetti in piazza San Lorenzo è arrivata alla polizia locale che è subito intervenuta per calmarlo. Ma il 29enne si è rifiutato di esibire i documenti e ha iniziato a spintonare gli operatori. Si è reso necessario l’intervento di una seconda pattuglia, del comandante Antonio Festa e del vice commissario. Impedendo al ragazzo di allontanarsi, gli operatori lo hanno accompagnato al comando per identificarlo. Opponendosi, il giovane ha aggredito uno degli agenti, strappandogli anche la divisa. Il 29enne è stato denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza, violenza e rifiuto di dare le proprie generalità.

Francesca Grillo