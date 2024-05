Aggredì la moglie a martellate e morsi: arrestato

Era fuggito precipitosamente da San Mauro Pascoli il 25 aprile scorso, dopo aver aggredito e picchiato selvaggiamente la moglie. Domenica è stato individuato e arrestato a Garbagnate Milanese. È finita così la fuga del 55enne ricercato per tentato omicidio. Si chiama Vangius Tavanxhiu ed è di nazionalità albanese. A San Mauro Pascoli la comunità albanese è composta da centinaia di persone, tutte integrate nel tessuto sociale.

L’uomo è stato arrestato nel pomeriggio di domenica. Si era rifugiato da alcuni conoscenti, ma nella fuga aveva lasciato tracce che hanno infine portato alla sua individuazione da parte dei carabinieri. Il 55enne cittadino albanese era destinatario di un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Forlì poiché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio. I fatti del 25 aprile, secondo la ricostruzione degli inquirenti, presentano aspetti di particolare ferocia.

Il 55enne avrebbe aggredito la moglie colpendola più volte con un martello alla testa e al volto. Per celare le grida della donna aveva alzato al massimo il volume del televisore. Dinanzi alla disperata resistenza della donna, il 55enne le si è avventato contro come una belva, mordendole un orecchio, tanto da staccarne una parte. La vittima, ferita e ormai quasi priva di sensi, è riuscita comunque a divincolarsi dalla morsa del marito per fuggire dall’abitazione e chiedere aiuto agli altri condomini. Sul posto sono giunti un’ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione di San Mauro Pascoli. Visto che non era riuscito nell’intento di uccidere la moglie, l’uomo si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri della stazione di San Mauro Pascoli, coordinati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Forlì, hanno avviato le indagini per rintracciare l’aggressore puntando evidentemente su chi avrebbe potuto dargli rifugio. Così, dopo alcuni giorni di ricerche e con l’ausilio dei colleghi della compagnia di Rho, i militari di San Mauro Pascoli hanno individuato Vangius Tavanxhiu in un parco cittadino del Comune di Garbagnate Milanese.

Così è scattato l’arresto. L’albanese era in compagnia di alcuni connazionali la cui posizione è al vaglio della Procura della Repubblica. L’uomo è stato condotto nel carcere di San Vittore, a Milano, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ermanno Pasolini