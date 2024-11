Immobiliare, a Milano crescono gli affitti lampo: annunci ritirati in meno di 24 ore

Milano – Il 16% delle abitazioni in affitto è rimasto sul mercato per meno di 24 ore, nel corso del terzo trimestre 2024, secondo un report di Idealista, il portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia.

Rispetto al terzo trimestre dello scorso anno, la percentuale di annunci di immobili in affitto ritirati in meno di un giorno è in lieve calo dell’1%; infatti, si è passati dal 17% del 2023 al 16% attuale. Verbania (56%) e Belluno (50%) sono i capoluoghi con le percentuali di ‘affitti lampo’ più elevate. Seguono altri 33 centri con variazione superiori alla media nazionale del 16%, tra cui spiccano alcune delle città metropolitane quali Roma (25%), Milano (23%), Genova (22%), Firenze (21%), Torino (20%), Bari e Palermo (entrambe a quota 18%). Pisa (16%) è in linea con la tendenza nazionale; mentre altri 36 mercati hanno un tasso di affitti express inferiore alla media del periodo, tra questi anche Bologna (11%) e Napoli (7%).

In 16 mercati, infine, il fenomeno degli affitti lampo (entro 24 ore) è assente, con una quota nulla.Trento ha fatto rilevare l’aumento più significativo degli affitti express nell’ultimo anno, passando dal 9% del 2023 al 41% attuale. A seguire, troviamo Udine, in crescita del 32% rispetto allo scorso anno, poi Livorno (24%), Alessandria (20%) e Verbania (19%). A Milano le locazioni lampo sono in crescita dell’11%, mentre nella Capitale aumentano del 5%. Ben 48 capoluoghi hanno, invece, segnato un drastico calo degli affitti express rispetto al terzo trimestre 2023. Trapani (-43%), Arezzo (-40%) e Varese (-35%) sono i centri che hanno fatto registrare la riduzione maggiore nelle locazioni lampo, rispetto allo scorso anno. Province Verbano-Cusio-Ossola (50%), Lodi (41%) e Bergamo (38%) guidano la classifica provinciale con il maggior tasso di affitti express.

La provincia di Roma si attesta al 22%, mentre l’hinterland di Milano raggiunge appena il 9%, aggirandosi sotto la media nazionale del 16%. Di contro, le percentuali più basse di locazioni express si registrano nelle province di Piacenza (3%), Lecce e Imperia (4%) e Catanzaro, Ragusa e Siracusa (tutte a quota 5%). Il fenomeno degli affitti express è poi inesistente in 14 territori, tra cui Aosta e Reggio Calabria.