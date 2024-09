Milano, prezzi delle case alle stelle. Sala: “Un piano da 10mila appartamenti con affitti tra 40 e 80 euro al metro quadro”

Milano, 23 settembre 2024 – È sempre più emergenza abitativa a Milano: gli affitti sono alle stelle, studenti e lavoratori faticano a trovare un posto dove vivere senza spendere cifre esagerate. Una soluzione possibile? Un “piano da 10mila appartamenti”.

Il sindaco di Milano, Beppe Sala

“Dalle nostre analisi, abbiamo bisogno di case con affitti che vanno dai 40 agli 80 euro al metro quadro all’anno”, ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'assemblea generale di Assimpredil Ance "Ieri, Oggi, Domani. Una via verso il 2050", in corso al Teatro Lirico Giorgio Gaber. Una necessità per andare incontro alle esigenze di chi cerca casa, ma si scontra costantemente con i costi inaccessibili del capoluogo meneghino.

Proprio in questo giorni, il Comune sta lavorando con i privati a un Piano casa che prevede la realizzazione di nuovi appartamenti con canoni d'affitto accessibili. “Bisogna capire se tutto ciò è compatibile con un ritorno decente di rendimento per chi costruisce e poi bisogna capire come il Comune può mettere del suo per aiutare a trovare questo equilibrio”, ha sottolineato il primo cittadino.

"Ma come il Comune può mettere del suo per aiutare a trovare questo equilibrio? – si è domandato il sindaco – Questo è il tema, credo che sia il momento di lavorare tecnicamente". ​​​​​​Inoltre, “questo problema poi si vede di più su Milano perché – ha rilevato Sala - tanta gente vuole venire a vivere qua e ha difficoltà anche chi a Milano già c'è”.

Dopo le inchieste aperte dalla procura meneghina, ha spiegato ancora il sindaco “non ci sono novità, se c'è una fuga di investitori da Milano non l'abbiamo ancora vista però è chiaro che il mercato si è fermato”. Il primo cittadino ha elencato anche alcuni dati: “Passato un po' il periodo del superbonus” i dati “indicano una decrescita significativa tra il 7 e l'8%, dovuto anche a queste problematiche”. Ad ogni modo, “certamente non si può parlare oggi di un settore florido”, ha osservato Sala, detto che poi il problema si riversa sui prezzi degli affitti per gli studenti, problema ormai cronicizzato. A tal proposito, il sindaco ha fatto sapere di avere in programma un incontro sul tema con i rettori degli atenei “il prossimo 11 ottobre”.