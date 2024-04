Affitta camere illegalmente: denunciato

Gli uffici della polizia di quartiere della polizia locale hanno effettuato dei pattugliamenti straordinari in questi giorni nei quartieri della Crocetta e di Villa Rachele, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini. Sono state rimosse diverse auto e moto, oltre a una decina di biciclette abbandonate nei parcheggi, restituendo così spazio agli utenti regolari e riducendo situazioni di degrado. Gli agenti hanno anche effettuato dei controlli nella zona di collegamento tra via Friuli e via Caldara, sanzionando due stranieri per violazioni al regolamento di polizia urbana. Uno di loro è stato sottoposto a fotosegnalamento e identificazione per irregolarità nei documenti di soggiorno.

In via Cadore invece è stata emessa denuncia nei confronti di un soggetto proprietario di immobile: all’interno dei locali aveva avviato un’attività di affittacamere illegale. Si tratta del terzo "residence" illegale, dove vengono ospitati irregolari e disperati, che è stato scovato dai ghisa in questi mesi di pattugliamenti. Nell’operazione è stato trovato un soggetto irregolare sul territorio nazionale, che è stato sottoposto a fotosegnalamento e a denuncia. La.La.