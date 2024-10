Affari in palio. I lavori valgono il 25% del totale

L’88% dei bandi (1.536) risulta aggiudicato, il 12% in corso (204). Il 92% degli importi (5,8 miliardi) è già stato destinato, solo l’8% (530 milioni) attende di essere allocato. Questo lo stato delle procedure in Lombardia che hanno beneficiato dei fondi Pnrr secondo quanto monitorato da Ance e Cresme Europa Servizi. Il monitoraggio ha misurato anche l’incidenza degli importi dei lavori assegnati grazie al Pnrr sul totale del mercato delle opere pubbliche. In sette province su 12 la percentuale supera il 25%, il dato regionale. Mantova arriva al 51%: a incidere è soprattutto il potenziamento della rete ferroviaria tra Piadena e Mantova, un intervento che sfiora il mezzo miliardo. Bergamo è seconda con un’incidenza del 39% per effetto di due tra i lavori più onerosi in Lombardia: la linea tramviaria T2 della Valle Brembana Bergamo-Villa d’Almè (182,4 milioni) e il collegamento tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio (126,8 milioni). Terza è Lodi (31%) seguita da Lecco e Cremona (28%) e Como e Brescia (27%). A Milano e Monza, invece, il peso sul mercato complessivo delle opere pubbliche è inferiore: 16%. Un dato che tocca il minimo in provincia di Sondrio: 12%.

Tra gennaio 2022 e giugno 2024, le imprese lombarde hanno vinto 2.186 gare, il 60% del totale, per un valore di 8,2 miliardi (il 52% del totale), un dato in aumento rispetto al triennio 2019-2021 (2.092 lavori dell’importo complessivo di 6,2 miliardi). L’importo medio degli interventi assegnati alle attività della Lombardia è di circa 3,8 milioni, mentre le aziende provenienti dalle altre regioni del Nord e dal Centro si sono aggiudicate le gare economicamente più rilevanti (5,7 milioni le prime, 7,4 milioni le altre). L.B.