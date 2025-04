Aerospazio, servono ingegneri e tecnici

Con un fatturato medio annuale di circa 18 miliardi di euro, il comparto aerospaziale continua la sua espansione con una previsione di crescita sempre maggiore. In questo scenario Randstad Aerospace ha individuato i 12 profili più ricercati e strategici nel comparto aerospaziale. Si parte dall’ingegnere aerospaziale, che si occupa della progettazione di veicoli spaziali, satelliti e sistemi di lancio. Ambìti anche quello aeronautico, specializzato nella progettazione di aerei e sistemi di aviazione; quello elettronico per circuiti elettronici e sistemi di comunicazione, sensoristica, radar; l’ingegnere dei materiali, che studia e sviluppa materiali innovativi per la resistenza termica e meccanica; l’ingegnere informatico, che progetta e sviluppa software, sistemi di controllo e simulazioni.

Tra i tecnici sono richiesti quello di test e controllo qualità, di manutenzione aerospace, di stampa 3D e additive manufacturing. Nell’elenco dei profili più richiesti compaiono anche il montatore di strutture aeronautiche e aerospaziali - responsabile dell’assemblaggio di parti strutturali- e diversi operatori. Tra questi compaiono quelli di saldatura per componenti aerospaziali - specializzato nella realizzazione di giunzioni metalliche ad alta precisione - e di macchine utensili Cnc: nel settore aerospaziale e aeronautico è un tecnico specializzato nella lavorazione di componenti meccanici di alta precisione utilizzati in aerei, elicotteri, droni e veicoli spaziali. Infine è richiesto l’addetto alla laminazione e materiali compositi, una figura specializzata nella realizzazione e lavorazione di componenti strutturali in fibra di carbonio, fibra di vetro, kevlar e altri materiali compositi per aerei e veicoli spaziali.