Aeronautica Militare Open day per i 100 anni in piazza Novelli

Cronaca

Il sogno del pass per la finale In fila per le audizioni tremando "Che ansia, ma cantare è tutto"

In via Mestri del Lavoro giovani, veterani, new entry: il secondo turno di selezioni il 2 aprile. C’è la 19enne di Sesto ("Mi ha iscritta mamma") e il musicista da Brescia: "Porto un brano mio". .