Aeroitalia, due nuovi voli Milano-Roma alla settimana: “Opereranno nel weekend da Linate”

Aumenta l’offerta aerea che collega Milano e Roma. La compagnia Aeroitalia ha annunciato che dal 6 aprile 2024 attiverà due nuovi voli che collegheranno gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino durante il fine settimana.

Attualmente, la società opera con una frequenza di 11 voli settimanali tra Roma, Bergamo e Milano. “Siamo lieti di ampliare il nostro servizio aggiungendo anche l’aeroporto di Linate e fornendo per la prima volta in quasi 10 anni una vera concorrenza su uno dei mercati più richiesti in Italia e in Europa, cioè il Roma-Milano”, ha dichiarato dichiara Krassimer Tanev, chief commercial officer di Aeroitalia.

“Offriamo più opzioni di viaggio aereo a tariffe competitive tra queste importanti città e crediamo davvero che nei prossimi anni questo mercato sarà servito da almeno due compagnie aeree per recuperare il suo vero potenziale a beneficio sia dei clienti business che di quelli leisure”.