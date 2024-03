Italia-Turkmenistan: nuovo collegamento tra Malpensa e Ashgabast

Malpensa (Varese) - Taglio del nastro ieri pomeriggio all’aeroporto di Malpensa per celebrare l’arrivo dell’ultimo collegamento di lungo raggio appena introdotto: il primo storico volo di linea passeggeri tra l’Italia e il Turkmenistan, che sarà effettuato al momento una volta alla settimana. Dallo scalo della brughiera, che continua il trend di crescita, per la capitale Ashgabast si partirà ogni mercoledì alle 19.20 con arrivo alle 5.05 del giorno successivo, da Ashgabat a Malpensa sempre di mercoledì con partenza alle 15.20 e atterraggio alle 17.20, dal 10 aprile sarà attivato un secondo volo.

Il nuovo collegamento conferma la grande crescita della connettività tra l’aeroporto di Malpensa e l’Asia. Nella prossima stagione estiva opereranno 28 compagnie aeree con 33 destinazioni in 24 Paesi, collocando Malpensa tra i primi 4 scali europei per portafoglio di vettori e numero di rotte sul continente asiatico. Segnali positivi riguardano l’estate: il primo bimestre ha fatto segnare + 12% rispetto al 2023 pertanto la programmazione della stagione Summer 2024 promette un ulteriore consolidamento della crescita dell’aeroporto di Malpensa, in particolare per il lungo raggio, con un incremento dei posti offerti dell’11% rispetto allo scorso anno.

Ieri l’inaugurazione del nuovo volo, SEA ha salutato con soddisfazione il collegamento diretto Milano Malpensa-Ashgabat, operato da Turkmenistan Airlines, alla presenza del Sottosegretario alle relazioni internazionali di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, dell’Ambasciatore Turkmeno in Italia Toyly Komenov, del Deputy Chief Executive of CAA –Turkmenhowayollary, Suleyman Durdyyev e di Aldo Schmid, Head of Aviation Marketing and Traffic Rights di SEA Aeroporti di Milano. Malpensa incrementa dunque le rotte a lungo raggio: oggi sono 176 destinazioni in 77 paesi, servite da altrettante compagnie aeree.