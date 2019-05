Milano, 7 maggio 2019 - In occasione dell'Adunata nazionale degli Alpini, in programma a Milano venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio, Atm h apredisposto un servizio straordinario per agevolare gli spostamenti e consentire lo svolgimento delle manifestazioni. In particolare, metropolitane e parcheggi resternano aperti fino a tarda notte venerdì e sabato mentre domenica le metropolitane saranno potenziate con treni aggiuntivi. Sempre, domenica, gli Atm Point nelle stazioni metropolitane di Duomo, Centrale, Cadorna, Garibaldi, Loreto e Romolo saranno aperti dalle 7 alle 20.

LINEA M1

- a Duomo per Bisceglie ore 2:01

- a Duomo per Rho Fiera ore 1:51

- a Duomo per Sesto FS ore 2:04

LINEA M2

- a Cadorna per Cascina Gobba ore 1:59

- a Cadorna per Abbiategrasso ore 2:09

I treni non proseguono sulle diramazioni interurbane di Gobba-Gessate/Cologno e di Famagosta-Assago.



LINEA M3

- a Duomo per Comasina ore 2:00

- a Duomo per San Donato ore 2:00

LINEA M5

- a Garibaldi per Bignami ore 2:14

- a Garibaldi per San Siro Stadio ore 2:14



Nelle notti di venerdì 10 e sabato 11 maggio, i bus sostitutivi della linea NM1 prolungano il percorso fino a Rho Fieramilano. Nelle sere di venerdì 10 e sabato 11 e per l’intera giornata di domenica 12, sarà potenziata la linea 80 per facilitare gli spostamenti dalle aree di sosta nella zona di via Novara verso le stazioni della metropolitana di San Siro M5 Molino Dorino M1. Per permettere lo svolgimento dei cortei durante il weekend tram, bus e filobus potranno subire deviazioni e rallentamenti. Di seguito le modifiche che abbiamo programmato alle linee di superficie.

Dalle ore 14 di giovedì 9 a sabato 11 maggio, il tram 4 In direzione Cairoli M1, le vetture deviano da largo Greppi a via Cusani, passando per via Tivoli, via Mercato, via Ponte Vetero. In direzione Niguarda (Parco Nord) le vetture deviano da via Cusani a largo Greppi passando per Foro Buonaparte.

DOMENICA 12 MAGGIO

TRAM 1. In entrambe le direzioni, devia tra Repubblica M3 e c.so Sempione passando in v.le Monte Santo, v.le Monte Grappa, via Rosales, v.le Sturzo, Garibaldi FS M2 M5, via Ferrari, Monumentale M5 e via Procaccini.



TRAM 2. Fa servizio tra Bausan-Baiamonti e Negrelli-Corso Colombo passando per Porta Genova FS M2.



TRAM 3. Fa servizio tra Gratosoglio e piazza 24 Maggio. Da qui raggiunge Porta Genova, da cui è possibile proseguire il viaggio per il centro con la metropolitana M2.



TRAM 4. Fa regolare servizio tra Niguarda (Parco Nord) e Monumentale M5 passando in via Farini/Baiamonti.



TRAM 12. Fa servizio tra Molise-Missori M3 e Roserio-Monumentale M5.



TRAM 14. Fa servizio tra Lorenteggio-Porta Genova FS M2 e Cimitero Maggiore-Monumentale.



TRAM 16. Fa servizio tra Monte Velino-Missori M3 e San Siro Stadio M5-p.le Baracca.



TRAM 19. Fa servizio tra Castelli-l.go Quinto Alpini e Lambrate FS M2-Duomo M1 M3 passando per c.so Sempione, p.za Sempione, via Pagano, l.go Quinto Alpini e via Ariosto. Non passa da Domodossola M5, piazza VI Febbraio, via V. Monti.



BUS 50. Fa regolare servizio tra Lorenteggio e Cadorna FN M1 M2 e fa capolinea in via Boccaccio. Non passa da Cairoli M1.



BUS 54. In entrambe le direzioni, devia tra c.so Indipendenza e via Larga/Augusto, passando per via Bronzetti, c.so 22 Marzo, p.za Cinque Giornate, c.so di Porta Vittoria.



BUS 57. Fa servizio regolare tra Quarto Oggiaro e Largo Medici.



BUS 58. Fa servizio tra via Noale e via Carducci/Cadorna FN M1 M2. Non fa capolinea in via Minghetti.



BUS 61. In entrambe le direzioni devia tra c.so Indipendenza e l.go Quinto Alpini/Pagano passando per via Bronzetti, c.so XXII Marzo, p.za Cinque Giornate, c.so di P.ta Vittoria, via Battisti, l.go Augusto, via Sforza, via Santa Sofia, via Molino delle Armi, via de Amicis, corso Genova, via Ariberto, via Olona, via Carducci, p.le Cadorna, via Boccaccio, via Monti, l.go Quinto Alpini. In via Pagano riprende il percorso regolare.



BUS 94. In entrambe le direzioni fa regolare servizio tra Cadorna FN M1 M2 e via Visconti di Modrone passando per via Mascagni, via Donizetti, c.so Monforte. Non fa servizio tra corso Monforte e Porta Volta.

PARCHEGGI

Anche i parcheggi di interscambio restano aperti oltre l’orario consueto. I parcheggi di Lampugnano, Molino Dorino, Bisceglie, Gobba, Famagosta, San Donato Paullese e San Donato Emilia, Rogoredo e Maciachini seguono questi orari:

- venerdì 10 e sabato 11 maggio aperti fino alle 2:30 circa

- domenica 12 maggio aperti fino alle 2 circa