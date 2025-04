Adele per le donne operate di tumore

Adele Paradiso è un’infermiera strumentista del blocco operatorio dell’ospedale di Sesto, che ha trasformato la sua esperienza personale in un progetto di grande impatto. Da tre anni, Adele condivide l’esperienza di volontariato con medici anestesisti, chirurghi e infermieri in Bangladesh, dove vengono eseguiti numerosi interventi chirurgici a favore di una popolazione povera e altamente bisognosa di cure sanitarie. La sua storia è segnata dalla battaglia della sorella Alba contro il tumore al seno. Dopo l’intervento demolitivo, Alba si è trovata a dover gestire drenaggi chirurgici per un lungo periodo di tempo, ingombranti e impossibili da nascondere. Da questa difficoltà è nata "Alba bag", una borsa in tessuto colorata progettata appositamente per le donne che affrontano un intervento chirurgico per il tumore al seno. "Non è solo un accessorio pratico per trasportare i drenaggi post operatori, offrendo comfort e praticità, ma rappresenta anche un vero e proprio simbolo di rinascita e un messaggio a favore della diagnosi precoce".

Grazie alle donne sarte bengalesi sono state cucite a mano 100 borse con i fondi donati da Adele e sua sorella Alba, oggi guarita e rinata. Trenta modelli sono stati donati al reparto di Breast Unit dell’Asst Nord Milano "per trasmettere un messaggio importante alle donne: ognuna ha il diritto di sentirsi forte e sostenuta durante il proprio percorso di cura fino alla guarigione. Ogni Alba bag rappresenta una forma di vicinanza a tutte le pazienti, ma anche al personale sanitario". La.La.