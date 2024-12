Addio degrado, via della Musica e cava Bernolda saranno oasi naturali

Via della Musica, uno dei percorsi immersi nella natura più belli di Buccinasco, tra alberi, piante e la roggia che scorre a lato del boschetto, tornerà a essere accessibile a piedi e in bicicletta. Un comodo passaggio anche per chi arriva da Milano e deve raggiungere il centro della città. Si potrà passeggiare anche lungo la sponda del lago di via Lario, la cava Bernolda, un ambiente dove si possono vedere persino i nidi e i piccoli aironi. Due luoghi suggestivi della città che erano privati e, in particolare la via della Musica, in pieno degrado. Si chiamava così perché, anni fa, erano stati posizionati dei cartelloni lungo il percorso con la storia della musica italiana e perché i Dik Dik suonavano nell’ex locale all’ingresso della stradina naturale. Con l’approvazione della delibera di Giunta, "l’Amministrazione procede con il percorso per acquisire le due aree, mediante l’esproprio", spiegano dal Comune.

Le due aree sono ora identificate al Nuovo catasto dei terreni del Comune con la destinazione d’uso “bosco ceduo“ e “prato“ (via della Musica) e con “bosco alto“ (via Lario). "Già nei mesi scorsi – aggiungono dal Comune – erano state determinate le indennità provvisorie, rispettivamente di 19.160 euro e 15.976 euro ai proprietari privati. Le aree saranno acquisite, rispettando l’impegno assunto nel programma di mandato dell’Amministrazione. Resterà un’oasi naturalistica l’area della cava Bernolda che affaccia su via Lario: il lago e la gestione delle piante rimarranno alla proprietà – conclude la comunicazione –, mentre il Comune provvederà a sistemare il percorso lungo la sponda del lago e a renderlo accessibile alla cittadinanza. Verrà riqualificata anche la via della Musica, con l’installazione di panchine nelle zone d’ombra". "Due progetti di rigenerazione a cui tengo molto – commenta il sindaco Rino Pruiti –: sono il risultato di anni di dialogo con le proprietà e di una procedura complessa".