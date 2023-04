Addio al platano monumentale “Gigante saggio“: era malato

Il monumentale platano del parco di Villa Zorn è stato abbattuto. Dopo una vita centenaria, una malattia se l’è portato via. Nel 2019 l’amministrazione aveva lanciato un concorso per le scuole, che lo avevano di fatto “adottato” e ribattezzato “Gigante saggio”. Tagliati anche il pino della rotonda all’incrocio tra viale Casiraghi e via Rovani e 3 alberi nel cortile della scuola XXV Aprile: tutti gli esemplari, dicono gli uffici, avevano malattie che ne provocavano l’instabilità costituendo un pericolo per i cittadini. Il “Gigante saggio”, in particolare, era affetto dal cancro del platano.

"La ragione è senz’altro sensata, tuttavia troviamo sbagliato che questo simbolo della città sia sparito senza spiegazioni chiare né comunicazioni: un’occasione sprecata per costruire sensibilità e comunità – denuncia il Pd –. Nel comunicato del 2019 l’amministrazione ha definito questo albero ‘testimone del trascorrere del tempo, genius loci della memoria locale’, eppure è stato tagliato nell’indifferenza generale delle istituzioni".

La.La.