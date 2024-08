Addio a Suor Angela, ex “pupa“ di Vallanzasca

È morta all’età di 73 anni Angela Corradi, ex gangster della mala milanese, vicina a Renato Vallanzasca, che aveva abbracciato la fede, diventando suora laica. Dalle armi alla tonaca, la vita di Angela Corradi è stata segnata da un cambio di rotta inimmaginabile per chi era solito vederla al fianco di Renato Vallanzasca e ai compagni della Banda della Comasina. Nata e cresciuta nell’allora disgregato quartiere di Affori in una famiglia circense, divenne ex modella e poi gangster, arrestata e condannata, dopo il carcere si è convertita a Dio ed è diventata una suora laica. Una vita straordinaria che si è ora conclusa a 73 anni.

Raccontò la sua conversione al Meeting di Rimini nel 1983, in un tripudio di applausi dei ciellini presenti. "Quando il Signore è venuto da me – disse – non avevo nessuna intenzione di cambiare. Sono in casa, sto cercando di uscire e sono armata; i soli progetti che ho sono progetti di uccidere e il Signore mi si presenta.

Non la sua immagine, ma la sua voce, per intero. Come ho fatto a sapere che era Dio? L’ho saputo e basta".

I pensieri di chi la conosceva scritti sui social. "È venuta a mancare Angela, una carissima amica che è stata vicina a tutti noi – scrive in un post Tino Stefanini, tra i superstiti della mala della Comasina –. Rimarrai nel mio cuore, di Renato, Cico e tutte le persone che ti hanno conosciuto. Riposa in pace Angelina". Secondo quanto riportavano i giornali dell’epoca, era considerata la "pupa" della banda Vallanzasca. Ex commessa di profumeria, era stata la compagna di Vito Pesce, luogotenente del bel René e unica donna gangster della banda della Comasina.