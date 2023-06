Addio a Silvio Berlusconi: ricordi indelebili e abbracci finali

Enrico

Beruschi

Sono frastornato dalla notizia, la tristezza mi ha avvolto al risveglio, ma bisogna riprendersi e pensare ai tanti momenti belli, sereni e spensierati, che abbiamo avuto la fortuna di trascorrere. Ci davamo del “tu” dopo esserci conosciuti in un bel dopo serata a Milano 2, abbiamo tirato le 2 di notte cantando in allegra compagnia. Questa è la premessa, ma quella volta al Teatro Nuovo di Milano, in attesa dello spettacolo di Liza Minnelli: mi sento chiamare, mi giro, era il Silvio; le sue parole: “Non hai visto che faccio sul serio con la tv, che cosa aspetti a presentarti?“. E da lì è partito tutto, sono stato il penultimo di quelli presi dal mercato in esclusiva, dopo qualche mese si prepara un programma, che diventerà il “Drive In” di fausta memoria. Mi ha telefonato poco fa Margherita Fumero, la mia moglie televisiva, anche lei abbattuta e frastornata, per l’affetto che legava tutti noi al caro Silvio e abbiamo ricordato sorridendo un episodio tra i tanti. Stavamo registrando “Sabato al circo”, si tirava tardi alla sera, arriva il Presidente, applausi entusiastici da parte del pubblico e da tutti noi: era venuto e trovarci per registrare un pezzo con me e Margherita, da rimanere segreto e suo personale: serviva per far capire ai suoi tre piccoli figli, che ci imitavano all’asilo, che lui era il “capo”! La scena, scendendo attraverso il pubblico: Silvio in mezzo a noi parlava amabilmente con Margherita e zittiva me, fin quando mi sfonda in testa un quadro, tra le risate del pubblico e delle maestranze. Abbracci finali ed ovazioni al suo indirizzo. Ma sono tanti gli episodi sorridenti che ci hanno legato, tipo le sue telefonate a tutte le ore per sistemare questioni nate all’improvviso ed appianare i contrasti. Grande Silvio, grande imprenditore totale, non solo televisivo e politico, ma i suoi meriti spaziano in tutti i campi. Una lacrima sorridente: Teatro Nazionale, festa per i Telegatti: la sua mamma, che me lo raccomanda "perché è così bravo il mio Silvio". Sicuramente si sono ritrovati in cielo.