Addio a Pierantonio Rossi. Si schianta con lo scooter: "Aiutava sempre tutti"

Si schianta con lo scooter mentre è in vacanza in Liguria: fatale incidente per Pierantonio Rossi, di Cerro al Lambro, piuttosto conosciuto sul territorio anche per le sue attività nel sociale.

Consulente finanziario, 60 anni compiuti il 1° agosto, Rossi si trovava ad Alassio con la moglie Paola e la figlia Carolina. Nella giornata di venerdì è andato a trovare un amico a Finale Ligure; nel pomeriggio, sulla strada del ritorno, il tragico incidente. Per cause ancora da accertare, il suo motorino si è scontrato con un’auto lungo la via Aurelia, nel tratto che da ponente conduce alla Sp 490, verso il casello autostradale. Sbalzato di sella, ha riportato un importante trauma cranico e diverse lesioni. All’arrivo dei soccorritori, le sue condizioni sono parse subito molto gravi. Intubato e in codice rosso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove purtroppo non ce l’ha fatta. Nella mattinata di ieri, il suo cuore ha smesso di battere. A darne il triste annuncio uno dei due fratelli, Gianluigi, che tra le lacrime lo ricorda così: "Una persona sempre pronta a spendersi per gli altri, amante della vita. Ai primi del mese era venuto a trovarmi all’isola d’Elba, dove avevamo festeggiato insieme i suoi 60 anni. Stento a credere che ora non sia più tra noi". La famiglia Rossi è molto conosciuta a Melegnano e Cerro al Lambro: il padre di Pierantonio e dei suoi fratelli, Piero Rossi, scomparso nel 2005, è stato sindaco di Cerro fra gli anni Ottanta e Novanta, mentre il nonno Luigi, classe 1903, era autista e uomo di fiducia di Piero Saronio, l’industriale che fondò l’omonima ditta chimica di Melegnano.

Giusto il mese scorso, in un’intervista al nostro giornale, Pierantonio Rossi aveva ricordato i legami tra la sua famiglia e i Saronio. Insieme ad Ambrogio Corti, lo scomparso 60enne ha fondato l’associazione Corti&Rossi, che si è adoperata, tra l’altro, per donare una culla della vita all’ospedale Predabissi. Rossi è stato inoltre assessore e successivamente consigliere comunale, di area centrista, a Melegnano. In queste ore si susseguono i messaggi di cordoglio da parte di amici, conoscenti, politici ed esponenti dell’associazionismo locale.