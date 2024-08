Addio a Morosi, il fondatore di Grancasa

Ultimo saluto, ieri mattina, nella chiesa di San Giovanni a Rho per Cesare Arturo Morosi, imprenditore 92enne molto conosciuto e stimato. Fu la sua famiglia negli anni ’80 a fondare Grancasa, la catena di negozi specializzata in arredamento e articoli per la casa. Morosi mantenne il controllo dell’azienda per molti anni. Sotto la sua guida, Grancasa era cresciuta fino a diventare un nome riconosciuto nel settore dell’arredamento in Italia. Una crisi finanziaria aveva costretto l’imprenditore rhodense a cedere l’azienda.

Morosi lascia la moglie Nora, i figli Anna, Marco e Mauro e il fratello Angelo. Nonostante il periodo estivo la comunità parrocchiale si è stretta intorno alla famiglia e la chiesa era gremita. Molti lo ricordano come un uomo d’altri tempi, dalle grandi virtù umane, morali e professionali. Dopo la cerimonia la salma è stata tumulata nella cappella di famiglia al cimitero di Rho. Ro.Ramp.