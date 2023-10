Addio a Giuseppe Gentiluomo l’anima di “Scarpette rosse“

La comunità piange Giuseppe Gentiluomo (nella foto), colonna storica della città che ha ricoperto anche il ruolo di consigliere comunale. Un grande amante della cultura, in particolare del teatro, impegnato nell’associazione Scarpette rosse, è stato anche consigliere comunale nell’Amministrazione Argeri. "Giuseppe è sempre stato attento a tutto quel che accadeva a Pieve Emanuele, interpretando sempre con passione le trasformazioni del nostro paese. Alla moglie e ai figli - sono le parole del sindaco Pierluigi Costanzo - rivolgo le mie più sentite condoglianze, anche a nome di tutta l’Amministrazione". Anche Roman Vasile, consigliere comunale ha voluto lasciare un pensiero per Gentiluomo: "Ogni volta che ci incontravamo al bar per un caffè e due chiacchiere, ti dicevo sempre che eri il numero 1. Ecco, rimarrai sempre il numero 1". "Sono cresciuta in casa tua e sei fra le persone che ho avuto la fortuna di conoscere lungo il mio cammino di crescita. Abbiamo condiviso il percorso in Consiglio e poi abbiamo sostenuto la cultura del contrasto alla violenza alle donne, io da assessora, tu da sublime e raffinato autore e attore quale eri - racconta l’ex assessora Paola Battaglia -. Ci sei sempre stato e da te e dalla tua famiglia ho ricevuto amore e insegnamenti preziosi". I funerali si terranno domani alla casa funeraria di Milano a Rogoredo alle 10.30.

Massimiliano Saggese