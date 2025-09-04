Addio a Giorgio Armani: le reazioni in diretta. “Lascia un vuoto immenso”

20:11

La rilevazione di Naomi Campbell: non credeva alla parola supermodelle

"Oggi abbiamo perso un vero visionario. Uomo di poche parole, ma d'azione. La sua passione era incrollabile, la sua precisione ineguagliabile dal modo in cui tagliava la stoffa al modo in cui assemblava i colori, da come ci immaginava modelle dalla testa ai piedi, fino all'ultima ciocca di capelli. Giorgio Armani era un perfezionista nel vero senso della parola". A ricordare lo stilista in un lunghissimo post su Instagram è la modella Naomi Campbell, pubblicando una carrellata di immagini che la ritraggono con lo stilista e con le colleghe Linda Evangelista e Cindy Crawford negli anni '90. "Ho avuto il grande onore di lavorare con lui e conoscerlo nei primi tempi della mia carriera - scrive Naomi -. Vederlo al lavoro significava guardare un maestro nella sua arte. Non ci ha mai permesso di alterare un dettaglio, non i capelli, non il colore delle labbra: tutto doveva rimanere come lui lo aveva immaginato. Non credeva alla parola 'supermodelle', ricordandoci invece che eravamo semplicemente numeri, 58, 59, 60. Quella lezione mi ha insegnato a non credere mai all'hype, ma a concentrarmi sull'incarnare la sua visione quando camminavo nei suoi abiti". Giorgio Armani, conclude la top model, "non è stato solo un'istituzione in Italia ma anche un dono per il mondo. Con grazia, eleganza, e un occhio che non ha mai perso un battito, ha plasmato generazioni. Giorgio, ci mancherai tantissimo. Le mie più sentite condoglianze alla tua famiglia, ai tuoi cari, alla tua squadra e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al tuo fianco. È stato un onore camminare per te, e ho imparato tanto semplicemente con la tua presenza. Possa tu riposare in pace".