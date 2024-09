Addio a don Luciano Zanetti: "La comunità era la sua famiglia"

Addio a don Luciano Zanetti, parroco di lunga data, stimato dalle comunità di Buccinasco e Corsico. Predicava sempre "l’importanza dell’ascolto e del rispetto, di sé stessi e del prossimo", come aveva detto nel 2021 in occasione di una celebrazione speciale a Corsico, per festeggiare i suoi 90 anni e i 60 di ordinazione sacerdotale. In quell’occasione, monsignor Mario Delpini aveva organizzato una sorpresa per il sacerdote, "presentandosi a casa mia – raccontava don Luciano –, senza alcun avviso. Una sorpresa bellissima. Gli ho chiesto: che ci fa lei qui? E mi ha risposto: sono venuto a pranzo". Celebre per la sua ironia ma anche per la profonda cultura e l’impegno nei confronti dei fragili, il parroco ha sempre considerato le comunità dove predicava come "la mia famiglia" e l’affetto dei fedeli non gli è mai mancato. Fu ordinato sacerdote nel Duomo di Milano nel 1961, poi è stato vicario parrocchiale in Santa Marcellina a Milano e a San Giuseppe alla Certosa. Dal 1978 era parroco a Buccinasco, nella chiesa di Sant’Adele. All’annuncio della scomparsa del don sui social hanno risposto centinaia di persone, per porgere le condoglianze alla famiglia e ricordare l’animo di don Luciano, sempre attento al prossimo. I funerali saranno celebrati oggi alle 15 in Sant’Adele, mentre la sepoltura avverrà nel cimitero di Corsico.