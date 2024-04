Addetto pulizie in supermercato Offerta di lavoro per addetto/a alle pulizie presso un supermercato ad Assago. Contratto a tempo determinato di 2 mesi con possibilità di proroghe, part-time su turni. Esperienza minima richiesta, patente B e mezzo di trasporto indispensabili. Per ulteriori informazioni visitare il sito afolmet.it.