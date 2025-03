Addetti programmazione. Opportunità per geometra

Geometra, 1 posto. Requisiti: diploma di geometra, patente B (automunito), conoscenze Ms Office e AutoCad, preferibile esperienza nella mansione di almeno 2-3 anni; Mansioni: progettazione e rendering (AutoCad), consulenza e certificazione energetica, gestione cronoprogramma lavori, coordinamento delle maestranze e dei lavoratori, rilievi topografici e computi metrici; Contratto: da definire in sede di colloquio; Sede di lavoro: Palazzolo sull’Oglio; Inviare Cv in formato Pdf a montorfanoholding@gmail.com e per conoscenza a idopalazzolo@provincia.brescia.it codice 40415.

Addetto/a alla programmazione, 2 posti. Requisiti: diploma di istituto tecnico, perito in meccanica, capacità di lettura disegno meccanico; conoscenza base lingua inglese; conoscenza Excel, Word o altri prodotti videoscrittura, preferibile esperienza di un anno, patente B; Contratto: da definire in sede di colloquio; Sede di lavoro: Dello; Inviare Cv con autorizzazione al trattamento dati personali a andrea.euroimpianti25@gmail.com e per conoscenza a ci-orzinuovi@provincia.brescia.it codice 40492.